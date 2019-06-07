Пермские школьники будут обучаться музыке с помощью приложения
В новом учебном году в 30 школах Перми уроки музыки будут вестись с помощью приложения «Яндекс». Об это стало известно 7 июня на международном экономическом форуме. Губернатор Пермского края Максим Решетников и Елена Бунина генеральный директор Яндекса в России подписали соглашение о сотрудничестве.
Сервис «Яндекс. Уроки музыки» дает преподавателям методические рекомендации по проведению уроков музыки в начальной и средней школе. Предполагается, что проект способствует повышению качества образования.
Пермские школы уже давно сотрудничают с Яндекс. Так, уже реализуются такие проекты, как Яндекс.Учебник и Яндекс.Лицей.
Напомним, ранее мы писали о том, что власти представили трехмерную модель города.В администрации Перми сообщили о том, что простые жители города, архитекторы и инвесторы теперь могут посмотреть на город в трехмерном виде. На градостроительном портале Перми опубликована 3D-модель краевой столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU