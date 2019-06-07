2019-06-07T11:03:40+03:00
Общество

«Пермь в 3D». Власти представили трехмерную модель города

Она находится в общем доступе
Лилия Абибулаева
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Скриншот 3D-модели ПермиСкриншот 3D-модели Перми
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В администрации Перми сообщили о том, что простые жители города, архитекторы и инвесторы теперь могут посмотреть на город в трехмерном виде. На градостроительном портале Перми опубликована 3D-модель краевой столицы.

- Модель может быть использована для обеспечения наглядности при архитектурном проектировании. В то же время такой план значительно повысит качество градостроительных решений. Стать обладателем интересующей информации может каждый пользователь сети интернет, не зависимо от своего местонахождения, - сообщают в пресс-службе администрации.

Также у пермяков появится возможность получить максимально достоверную информацию о рельефе города.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пермской набережной откроют детскую площадку. К 12 июня на пермской набережной откроется самая большая в городе детская площадка. Глава города проверил готовность объекта к встрече с маленькими пермяками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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