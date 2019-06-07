«Пермь в 3D». Власти представили трехмерную модель города
В администрации Перми сообщили о том, что простые жители города, архитекторы и инвесторы теперь могут посмотреть на город в трехмерном виде. На градостроительном портале Перми опубликована 3D-модель краевой столицы.
- Модель может быть использована для обеспечения наглядности при архитектурном проектировании. В то же время такой план значительно повысит качество градостроительных решений. Стать обладателем интересующей информации может каждый пользователь сети интернет, не зависимо от своего местонахождения, - сообщают в пресс-службе администрации.
Также у пермяков появится возможность получить максимально достоверную информацию о рельефе города.
Напомним, ранее мы писали о том, что на пермской набережной откроют детскую площадку. К 12 июня на пермской набережной откроется самая большая в городе детская площадка. Глава города проверил готовность объекта к встрече с маленькими пермяками.
ИСТОЧНИК KP.RU