«Не было ни собрания, ни заявления». В пермском театре оперы и балета не подтверждают информацию об отъезде Курентзиса

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-07T11:37:08+03:00

Курентзис обещал , что уедет из Перми, если не будет построена новая сцена для Пермского оперного театра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще два года назад Курентзис заявлял, что уедет из Перми, если не будет построена новая сцена для Пермского оперного театра

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В СМИ прошла информация, что 6 июня в Пермском театре оперы и балета состоялось собрание творческого коллектива, на котором художественный руководитель театра Теодор Курентзис заявил, что уезжает на работу в Санкт-Петербург и заберет с собой часть оркестра.

- Не было ни собрания, ни заявления, - ответили «Комсомолке» в пресс-службе театра оперы и балета.

В ближайших планах Теодора Курентзиса - участие в Зальцбургском фестивале вместе с оркестром MusicAeterna. О дальнейших планах художественного руководителя в театре пообещали сообщить позже.

Напомним, слухи о скором отъезде Курентзиса из Перми циркулируют по городу регулярно. Еще в 2017 году он заявил, что уедет из Перми, если не будет построена новая сцена для Пермского оперного театра.В последний раз на Дягилевском фестивале фраза одной из зрительниц «Не дайте Курентзису уехать!» стала чуть ли не девизом фестиваля. Футболку с такой надписью надел даже губернатор Пермского края Максим Решетников. Похоже, эти футболки будут пользоваться популярностью и в дальнейшем.

ИСТОЧНИК KP.RU