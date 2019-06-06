«Самая большая в городе». На пермской набережной откроют детскую площадку

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-06T15:05:48+03:00

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К 12 июня на пермской набережной откроется самая большая в городе детская площадка. Глава города проверил готовность объекта к встрече с маленькими пермяками.

Фото: из Инстаграма Дмитрия Самойлова

- Как и планировали, к Дню города открываем детскую площадку на набережной. Она станет самой большой в городе. Здесь уже установлено всё необходимое оборудование: тренажеры, детские горки, качели. Завершается укладка мягкого покрытия. Детский городок изначально проектировался с учетом пожеланий разных групп горожан. Это будет инклюзивное пространство, где дети с особенностями развития могут играть со своими сверстниками, - сообщает Дмитрий Самойлов в Instagram.

Помимо качелей и тренажеров на площадке будет работать комната матери и ребенка. В ней предусмотрена душевая и туалет, помещение для пеленания, все для того, чтобы родители с детьми могли чувствовать себя комфортно. Объект подключен к стационарным сетям водоснабжения, канализации, электроэнергии.

Фото: из Инстаграма Дмитрия Самойлова

Обеспечивать безопасность площадки будет инструктор. Он будет следить за тем, чтобы дети правильно использовали тренажеры. Кроме того, по периметру площадки установлены камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU