«Съехала в кювет и перевернулась». На трассе в Прикамье погибла женщина

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-07T08:41:10+03:00

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На трассе в Пермь-Березники произошло смертельное ДТП. В четверг, 6 июня, водитель иномарки въехал в отечественную легковушку, которая съехала в кювет и перевернулась.

- На 176 км автодороги Пермь - Березники водитель автомобиля Suzuki, двигаясь в направлении г. Перми, допустил столкновение с впереди идущим автомобилем «Лада Гранта». Последний от удара выехал на обочину, где допустил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю. - В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летняя женщина-пассажир ВАЗа получила смертельную травму.

Известно, что среди участников аварии есть еще пострадавшие. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила подростка. Несовершеннолетний перебегал дорогу в неположенном месте. На месте аварии работали сотрудники полиции и врачи «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU