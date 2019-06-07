«Съехала в кювет и перевернулась». На трассе в Прикамье погибла женщина
На трассе в Пермь-Березники произошло смертельное ДТП. В четверг, 6 июня, водитель иномарки въехал в отечественную легковушку, которая съехала в кювет и перевернулась.
- На 176 км автодороги Пермь - Березники водитель автомобиля Suzuki, двигаясь в направлении г. Перми, допустил столкновение с впереди идущим автомобилем «Лада Гранта». Последний от удара выехал на обочину, где допустил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю. - В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летняя женщина-пассажир ВАЗа получила смертельную травму.
Известно, что среди участников аварии есть еще пострадавшие. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила подростка. Несовершеннолетний перебегал дорогу в неположенном месте. На месте аварии работали сотрудники полиции и врачи «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU