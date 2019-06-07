СЕГОДНЯ 07:43 2019-06-07T07:51:53+03:00

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В четверг, 6 июня, в Мотовилихинском районе легковушка сбила подростка. По сообщению очевидцев, авария произошла на въезде в город, со стороны Восточного обхода. Несовершеннолетний перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под машину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/713392" frameborder="0"></iframe> В Перми легковушка сбила подростка.

На месте аварии работали сотрудники полиции и врачи «скорой помощи». Свидетели жаловались на огромную пробку, образовавшуюся из-за ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в ДТП пострадала 8-летняя девочка. Авария произошла в Свердловском районе. Во вторник, 4 июня, на улице Механошина в Свердловском районе Перми, произошло ДТП в котором пострадала 8-летняя школьница. По предварительной информации, девочка переходила дорогу в неустановленном месте. С различными травмами девочку доставили в детскую клиническую больницу. В этот же день произошло еще одно ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На улице Н. Быстрых в Мотовилихинском районе Перми автомобиль наехал на скутуристку.

ИСТОЧНИК KP.RU