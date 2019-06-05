2019-06-05T09:08:30+03:00
Происшествия

В Перми в ДТП пострадала 8-летняя девочка

Авария произошла в Свердловском районе
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Во вторник, 4 июня, на улице Механошина в Свердловском районе Перми, произошло ДТП в котором пострадала 8-летняя школьница. По предварительной информации, девочка переходила дорогу в неустановленном месте. С различными травмами девочку доставили в детскую клиническую больницу.

В этот же день произошло еще одно ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. На улице Н. Быстрых в Мотовилихинском районе Перми автомобиль наехал на скутуристку. 16-летняя девочка получила ушибы, от госпитализации отказалась.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье автобус сбил 10-летнюю девочку. У водителя автобуса не было прав. В понедельник, 3 июня, в Березниках произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, водитель автобуса «ПАЗ» не пропустил девочку, которая переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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