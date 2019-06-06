2019-06-06T13:44:09+03:00
Общество

Группа ВТБ инвестирует в концессионный проект мостового перехода через реку Пур

Проект предусматривает строительство автомобильной дороги Коротчаево - Уренгой
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Группа ВТБ объявила о приобретении 26% в ООО «Региональная инфраструктурная компания». Соглашение было подписано в рамках Петербургского Международного Экономического Форума.

ООО «Региональная инфраструктурная компания» – концессионер по проекту строительства и эксплуатации мостового перехода через реку Пур между поселками Коротчаево и Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Основным владельцем компании является АО «Мостострой-11», которая также выступает генеральным подрядчиком. Проект предусматривает строительство автомобильной дороги Коротчаево — Уренгой протяженностью 2,46 км, в том числе моста через реку Пур длиной 1,02 км, и последующую эксплуатацию до 2034 года. Согласно заключенному концессионному соглашению, мост планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Юрий Молчанов, старший вице-президент ВТБ, отметил: «Мы рады принять участие в проекте совместно с лидирующим мостостроителем России, компанией Мостострой-11, и нацелены на плодотворное сотрудничество с администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа. Создание мостового перехода позволит повысить транспортную доступность к нефтегазовым месторождениям, и обеспечит жителей поселков Коротчаево и Уренгой надежным круглогодичным сообщением. Уверен, что успешный опыт группы ВТБ в сфере концессий окажет положительное влияние на развитие проекта социально значимого масштаба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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