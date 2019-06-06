2019-06-06T10:39:07+03:00
Общество

В Прикамье нашли живым пропавшего 11-летнего мальчика

С ним все хорошо
Елена КОНОВА
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В Прикамье нашли 11-летнего школьника из Перми, который пропал днем 5 июня. Напомним, мальчик сел в автобус № 25 и уехал. Куда, зачем, почему - неизвестно. Его искали сутки.

- Школьника нашли примерно в обеденное время 6 июня, - рассказали волонтеры.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае нашелся живым 26-летний Вячеслав Петрин. Напомним, днем 15 мая он вышел из дома в поселке Северный-Коспашский гулять с собакой и пропал. Пять дней его разыскивали волонтеры и полицейские. Оказалось, что молодой человек увидел недалеко от дома медведя и так испугался, что побежал в лес. Только через пару часов он остановился, огляделся и понял, что не знает, как вернуться обратно. Пять дней он блуждал по чаще леса со своей собакой, питаясь грибами и веточками. Но, к счастью, Вячеслав смог вернуться назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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