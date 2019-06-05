2019-06-05T14:04:01+03:00
Общество

В Перми на 3 месяца закроют улицу Крупской

Проезд будет запрещен для всех видов транспорта
Лилия Абибулаева
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--Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
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В Мотовилихинском районе Перми на все лето перекроют улицу Крупской.

Как сообщают в пресс-службе администрации Перми, на участке Крупской от Парковой до Розалии Землячки будут производиться ремонтные работы. Проезд будет запрещен для всех видов транспорта.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Лебедева, Уральской, Братьев Вагановых и Розалии Землячки.

Движение будет закрыто с 2:0013 июня и до 12:00 31 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми перекроют центр города из-за репетиции парада. Движение транспорта будет изменено. Центр Перми закроют 9 июня из-за репетиции парада на День города. Как сообщает пресс-служба администрации города, улица Ленина от Борчанинова до Крисанова с 11:00 до 17:00 будет перекрыта. Движение будет изменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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