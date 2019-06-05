В Перми перекроют центр города из-за репетиции парада

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-05T10:02:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр Перми закроют 9 июня из-за репетиции парада на День города. Как сообщает пресс-служба администрации города, улица Ленина от Борчанинова до Крисанова с 11:00 до 17:00 будет перекрыта. Движение будет изменено.

Всех водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Напомним, ранее мы писали о том, как пройдет День города в Перми в 2019 году. Праздничные мероприятия в День города в Перми начнутся 11 июня 2019 года. А 12 июня нас ожидает яркая программа мероприятий с выступлением Владимира Преснякова. Традиционно накануне праздника День города в Перми, 11 июня, у памятника Василию Татищеву в Разгуляе начнется ночное празднование. С 23.00 в сквере будут работать интерактивные площадки, гулять актеры в исторических костюмах, желающих будут угощать калачами. Завершит встречу Дня города в Перми 2019 в полночь шоу барабанщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU