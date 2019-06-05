2019-06-05T09:46:50+03:00
Общество

В соцсетях сообщили о том, что в Губахе разрушились постройки к фильму "Сердце Пармы"

Пользователи считают, что причина этому - сильный ветер
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Губаха - Мой Город"Фото из группы "Губаха - Мой Город"
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В социальных сетях появились фотографии разрушенных построек, которые возводили специально к съемкам фильма "Сердце Пармы".

- С виду такая монументальная крепость была, - пишут в соцсетях. - Столько стояла и ничего не происходило ....и ветра были с непогодой...А тут рухнула.

Кстати, как раз 4 и 5 июня в Губахе проходил кастинг актеров для съемок в фильме, которые, возможно, начнутся уже в ближайшее время.

Напомним, автор книги, по которой будут снимать кинокартину, писатель Алексей Иванов.В романе «Сердце Пармы» рассказывается о покорении Москвой языческой Перми Великой в ХV веке. Главные роли в фильме исполнят Александр Кузнецов (князь Михаил), дебютантка из Улан-Удэ (Тичерть), Евгений Миронов (епископ Пермский Иона), Федор Бондарчук (Иван III).

ИСТОЧНИК KP.RU

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