В соцсетях сообщили о том, что в Губахе разрушились постройки к фильму "Сердце Пармы"

СЕГОДНЯ 09:45 2019-06-05T09:46:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появились фотографии разрушенных построек, которые возводили специально к съемкам фильма "Сердце Пармы".

- С виду такая монументальная крепость была, - пишут в соцсетях. - Столько стояла и ничего не происходило ....и ветра были с непогодой...А тут рухнула.

Кстати, как раз 4 и 5 июня в Губахе проходил кастинг актеров для съемок в фильме, которые, возможно, начнутся уже в ближайшее время.

Напомним, автор книги, по которой будут снимать кинокартину, писатель Алексей Иванов.В романе «Сердце Пармы» рассказывается о покорении Москвой языческой Перми Великой в ХV веке. Главные роли в фильме исполнят Александр Кузнецов (князь Михаил), дебютантка из Улан-Удэ (Тичерть), Евгений Миронов (епископ Пермский Иона), Федор Бондарчук (Иван III).

ИСТОЧНИК KP.RU