4 и 5 июня в Губахе пройдут кастинги актеров для съемок в фильме "Сердце Пармы"

СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-02T08:05:16+03:00

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4 и 5 июня в Центральной библиотеке Губахи, которая находится на Дегтярева,9, пройдут кастинги актеров для съемок в фильме "Сердце Пармы".

В группе мероприятия написано, то на кастинги приглашаются все желающие - мужчины и женщины от 18 до 45 лет, дети 7-14 лет.

- Мы рассматриваем славянскую внешность, внешность народов Якутии, внешность народов Китая, Казахстана, - сообщили организаторы. - Кастинг проводит кастинг-директор 2-го плана из Москвы.

4 июня кастинг пройдет с 12 до 20 часов, 5 июня - с 11 до 14.

Напомним, в романе «Сердце Пармы» рассказывается о покорении Москвой языческой Перми Великой в ХV веке. Главные роли в фильме, который будут снимать в Губахе, исполнят Александр Кузнецов (князь Михаил), дебютантка из Улан-Удэ (Тичерть), Евгений Миронов (епископ Пермский Иона), Федор Бондарчук (Иван III).

ИСТОЧНИК KP.RU