В Прикамье автобус сбил 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-04T09:03:20+03:00

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В понедельник, 3 июня, в Березниках произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, водитель автобуса «ПАЗ» не пропустил девочку, которая переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора.

10-летняя школьница получила различные травмы. Ее отправили в больницу. Сотрудники полиции установили, что водителя автобуса лишили водительских прав за многочисленные нарушения правл дорожного движения. После чего водительское удостоверение не получал. В отношении мужчины составлены административные протоколы. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с начала года произошло 32 ДТП с автобусами. По данным ГИБДД, с начала 2019 года на территории Перми произошло 32 ДТП с участием автобусов, в которых пострадали 44 человека. Только на прошлой неделе в результате столкновения двух автобусов в Дзержинском районе пострадали 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU