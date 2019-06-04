СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-04T11:27:39+03:00

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Пользователи социальных сетей сообщили о том, что из-за сильного ветра утром 4 июня в центре Перми упал забор. ЧП произошло на улице Луначарского.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/712746" frameborder="0"></iframe> В Перми на машины упал забор Видео: ЧП ДТП Пермь.

На улице идет ремонт, одна полоса огорожена металлическим забором. Однако ограждение не выдержало порывов ветра и упало на проезжающие мимо машины. По сообщению очевидцев, пострадали 4 автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сотрудники полиции задержали пьяного водителя автобуса. Он отказался пройти медицинское освидетельствование. Сотрудники полиции во время профилактического рейда «Автобус» остановили транспортное средство, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения. В воскресенье в 19:00 в Дзержинском районе был остановлен водитель автобуса "Волгабас". Мужчина был пьян, но проходить медицинское освидетельствование отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU