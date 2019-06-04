В Перми на машины упал забор
Пользователи социальных сетей сообщили о том, что из-за сильного ветра утром 4 июня в центре Перми упал забор. ЧП произошло на улице Луначарского.
В Перми на машины упал забор Видео: ЧП ДТП Пермь.
На улице идет ремонт, одна полоса огорожена металлическим забором. Однако ограждение не выдержало порывов ветра и упало на проезжающие мимо машины. По сообщению очевидцев, пострадали 4 автомобиля.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сотрудники полиции задержали пьяного водителя автобуса. Он отказался пройти медицинское освидетельствование. Сотрудники полиции во время профилактического рейда «Автобус» остановили транспортное средство, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения. В воскресенье в 19:00 в Дзержинском районе был остановлен водитель автобуса "Волгабас". Мужчина был пьян, но проходить медицинское освидетельствование отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU