В Перми сотрудники полиции задержали пьяного водителя автобуса

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-04T10:36:12+03:00

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Сотрудники полиции во время профилактического рейда «Автобус» остановили транспортное средство, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье в 19:00 в Дзержинском районе был остановлен водитель автобуса "Волгабас". Мужчина был пьян, но проходить медицинское освидетельствование отказался.

В отношении него составили протокол об административном правонарушении

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье автобус сбил 10-летнюю девочку. У водителя автобуса не было прав. В понедельник, 3 июня, в Березниках произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, водитель автобуса «ПАЗ» не пропустил девочку, которая переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. 0-летняя школьница получила различные травмы. Ее отправили в больницу. Сотрудники полиции установили, что водителя автобуса лишили водительских прав за многочисленные нарушения правл дорожного движения. После чего водительское удостоверение не получал. В отношении мужчины составлены административные протоколы

ИСТОЧНИК KP.RU