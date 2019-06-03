В Перми с начала года произошло 32 ДТП с автобусами
В Перми и в Пермском крае участились случаи ДТП с участием автобусов. По данным ГИБДД, с начала 2019 года на территории Перми произошло 32 ДТП с участием автобусов, в которых пострадали 44 человека. Только на прошлой неделе в результате столкновения двух автобусов в Дзержинском районе пострадали 6 человек.
С целью снизить количество аварий с участием автобусов, в сотрудники ГИБДД проводят оперативно-профилактический рейд «Автобус».
- Стражи порядка будут обращать особое внимание на техническое состояние транспортных средств, соблюдение водителями установленного режима труда и отдыха, а также организацию ответственными лицам предрейсового медицинского осмотра, - отмечается в ГИБДД по Перми.
За несколько дней было выявлено 31 нарушение ПДД водителями автобусов. Большая часть нарушений связана с техническими неисправностями: неисправность тормозной системы, отсутствие тахографов или не соответствие установленным требованиям.
Операция продлится до 9 июня
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ИСТОЧНИК KP.RU