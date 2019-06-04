2019-06-04T06:57:55+03:00
Происшествия

В Пермском крае разыскивают 47-летнего мужчину со спортивной сумкой

Он пропал 13 мая
Лилия Абибулаева
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Фото: "Регион59"Фото: "Регион59"
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В Прикамье разыскивают 47-летнего Алексея Баранкина. Последний раз мужчину видели 13 мая в деревне Поповка Верещагинском районе Пермского края.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза зеленые.

Был одет: темная ветровка, темно-синие джинсы.

С собой была спортивная сумка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея Баранкина, просьба позвонить по телефону 89223141112, 2413640, или по телефону 02 (102)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 31-летнего мужчину. Он пропал в ночь на 2 июня. В Перми разыскивают Максима Лобанова. Мужчина приехал из Губахи в гости к девушке. Девушка сообщила, что ночью обнаружила, то мужчины нет. Подруга пропавшего обратилась в полицию. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявление о пропаже поступило 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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