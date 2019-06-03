2019-06-03T11:10:30+03:00
Происшествия

В Перми разыскивают 31-летнего мужчину

Он пропал в ночь на 2 июня
Лилия Абибулаева
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Перми разыскивают Максима Лобанова. Мужчина приехал из Губахи в гости к девушке. Девушка сообщила, что ночью обнаружила, то мужчины нет.

Подруга пропавшего обратилась в полицию. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявление о пропаже поступило 2 июня.

Приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза – зеленые.

Был одет: в оранжевую футболку, серую куртку, темно-синие штаны, синие кроссовки с белой подошвой.

Если вам известно местонахождение Максима Лобанова, просьба позвонить по телефону 89822563625 или 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье нашли погибшим 55-летнего мужчину, который пропал зимой. Мужчина пропал 24 января в Чусовом. Он ходил в гости и пропал по дороге домой. В понеделеьник, 3 июня, волонтеры поискового отряда "Регион 59" сообщили, что мужчина найден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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