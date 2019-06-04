2019-06-04T08:58:23+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят насильника, который совершил 36 преступлений в отношении детей

Объем уголовного дела составил 10 томов
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае осудят 33-летнего местного жителя за изнасилования несовершеннолетних и распространение порнофильмов с участием несовершеннолетних.

Как сообщают в краевом следственном комитете, с 2009 года мужчина насиловал и снимал на видео детей близких и родственников. Всего на его счету 36 преступлений. В 2017 году злоумышленник опубликовал порнофильмы с участием несовершеннолетних в Интернете.

Мужчину задержали. Следователи допросили 8 потерпевших, их законных представителей и свидетелей, провели судебно-медицинские экспертизы, провели осмотр квартиры подозреваемого, в ходе которого нашли диске с порнофильмами. Объем уголовного дела составил 10 томов.

Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя края передано в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят мужчину за изнасилование несовершеннолетней. Ему грозит до 15 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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