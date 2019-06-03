В Перми стартовала программа летней занятости подростков

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-03T15:09:42+03:00

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Школьники Перми могут остаться на время каникул в городе и немного подзаработать. Этим летом около 5 тысяч ребят пойдут в трудовые отряды. Ребята могут выбрать, чем заниматься: озеленением, организацией культурно-массовых мероприятий, социальной работой, журналистским делом и общественно полезными делами. Все виды деятельности объединены в 6 направлений: «Аниматор», «Танцевальный флешмоб», «Зеленый десант», «Книга – лучший друг», «Молодежные медиа», «Российский союз молодежи».

- За 10-дневную смену (30 часов) каждый школьник получит 1600 рублей. Также ребята обеспечиваются фирменными футболками и питанием, организуют для себя досуговую деятельность, - отмечают в администрации Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что 4 и 5 июня в Губахе пройдут кастинги актеров для съемок в фильме "Сердце Пармы".

ИСТОЧНИК KP.RU