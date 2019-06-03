«СИБУР» и Администрация Перми приглашают пермяков на публичные замеры воздуха

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-03T14:38:25+03:00

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4 июня в Черняевском лесу в Перми состоятся публичные замеры воздуха. Организаторами акции выступили пермское предприятие СИБУРа и управление по экологии и природопользованию Администрации г. Перми.

Мобильная экологическая лаборатория начнет работу с 15.00 на границе Черняевского леса у остановки «Больничный городок» (со стороны парковки). В мероприятии примут участие заместитель начальника управления по экологии и природопользованию Администрации г. Перми, начальник отдела городской среды и природопользования Лев Третьяков и начальник отдела экологии «СИБУР-Химпрома» Мария Лунькова.

В рамках акции пермяки смогут познакомиться с процессом измерения воздуха, узнать о качестве воздуха на границе особо охраняемой территории и в лесном массиве. Отбор проб и анализы будут проводиться в режиме реального времени.

Более подробно о публичных замерах воздуха в Перми можно узнать по телефону: (342) 210-95-06 (управление по экологии и природопользованию г. Перми) или по телефону:+7 (342) 290-82-37 (АО «СИБУР-Химпром»).

ИСТОЧНИК KP.RU