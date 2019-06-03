Пермский «УРАЛХИМ» выпустил годовой экологический отчёт

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-03T13:44:35+03:00

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» опубликовал отчёт о деятельности в сфере окружающей среды за 2018 год. Завод уже более 10 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду.

В 2018 году компания «УРАЛХИМ» направила на природоохранные мероприятия филиала «ПМУ» 141,3 млн руб. (без НДС), что на 16,7% больше, чем в 2017 году. Значительная доля расходов – это передача всех стоков завода на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору. При этом филиал «ПМУ» продолжает изучение вариантов технологических схем дополнительной очистки воды.

За последние пять лет объём воздействия на атмосферный воздух снизился на 41%. Положительный эффект достигнут благодаря ремонту отдельных узлов и агрегатов, регулировке технологического процесса, замене фильтров и т.д. В 2018 году две специализированные лаборатории контролировали состояние воздуха на границе санитарно-защитной зоны завода. Ни в одной из проб не было обнаружено превышений концентраций загрязняющих веществ.

Предприятие ведёт раздельный сбор отходов. Деятельность по транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов филиал «ПМУ» самостоятельно не осуществляет. С лицензированными организациями заключены договоры, по которым они закупают у завода на переработку макулатуру, цветные и чёрные металлы, отработанные масла, катализаторы, пластик.

Подтверждением успешной работы филиала «ПМУ» в направлении охраны окружающей среды является ежегодное прохождение аудитов на соответствие жёстким требованиям международного стандарта в области экологии ISO 14001:2015 и стандарта «Protect & Sustain» Международной ассоциации производителей минеральных удобрений (International Fertilizer Association).

Подробную информацию обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» в 2018 году можно получить в экологическом отчёте предприятия. Он разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Деятельность филиала «ПМУ» постоянно находится в зоне внимания государственных надзорных органов и общественности. Изо дня в день мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить промышленную и экологическую безопасность на предприятии, соответствовать высоким международным стандартам. Ежегодная публикация экологического отчёта – шаг навстречу общественности Пермского края, которой небезразлично состояние окружающей среды региона. В брошюре мы стараемся наглядно представить все экологические аспекты работы предприятия в процессе производства продукции и ещё раз показать, что защита окружающей среды – это приоритет в работе компании «УРАЛХИМ».

ИСТОЧНИК KP.RU