В Прикамье спасатели помогли тяжелобольному мужчине

СЕГОДНЯ 07:58 2019-05-21T07:58:42+03:00

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В субботу, 18 мая, в краевую службу спасения поступило сообщение о том, что в одной из квартир в селе Гамово находится тяжелобольной мужчина. 51-летний местный срочно нуждался в медицинской помощи.

Дверь в квартиру была заперта. Обсудив план действий с полицией, спасатели с помощью специального инструмента вскрыли дверь и проникли внутрь. Больной был эвакуирован и передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские спасатели помогли ребенку, у которого голова застряла в пластиковом сидении от горшка. Маленький мальчик надел на голову пластиковое сидение от горшка. Самостоятельно снять его малыш не смог, попытки родителей также не увенчались успехом. Справиться с задачей и освободить ребенка смогли пермские спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU