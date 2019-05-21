2019-05-21T07:58:42+03:00
Общество

В Прикамье спасатели помогли тяжелобольному мужчине

51-летний больной был заперт в квартире
Лилия Абибулаева
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--Фото: Юлия Лоза
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В субботу, 18 мая, в краевую службу спасения поступило сообщение о том, что в одной из квартир в селе Гамово находится тяжелобольной мужчина. 51-летний местный срочно нуждался в медицинской помощи.

Дверь в квартиру была заперта. Обсудив план действий с полицией, спасатели с помощью специального инструмента вскрыли дверь и проникли внутрь. Больной был эвакуирован и передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские спасатели помогли ребенку, у которого голова застряла в пластиковом сидении от горшка. Маленький мальчик надел на голову пластиковое сидение от горшка. Самостоятельно снять его малыш не смог, попытки родителей также не увенчались успехом. Справиться с задачей и освободить ребенка смогли пермские спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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