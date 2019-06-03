В Прикамье на пожаре спасли 79-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 07:04 2019-06-03T07:04:08+03:00

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Как сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю, в Кизеле, 1 июня, произошел пожар в многоэтажном доме. Загорелась квартира на 6 этаже. В помещении находилась 79-летняя пенсионерка.

Когда приехали пожарные, практически все жильцы сами покинули помещение. Помощь требовалась только 79-летней женщине, в квартире которой произошло возгорание. Пенсионерку вывели из огня. Огонь быстро потушили.

В ЧП никто не пострадал. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае произошел пожар в исправительной колонии. 30 мая пользователи социальных сетей сообщили о пожаре в исправительной колонии №10 в Чусовом. И трех окон второго этажа валил черный дым. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, что масштаб ЧП преувеличили. Пожара не было.В ГУФСИН добавили, что пострадавших в результате ЧП нет

ИСТОЧНИК KP.RU