«Из окон валил черный дым». В Пермском крае произошел пожар в исправительной колонии
30 мая пользователи социальных сетей сообщили о пожаре в исправительной колонии №10 в Чусовом. И трех окон второго этажа валил черный дым. В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, что масштаб ЧП преувеличили. Пожара не было.
- В бытовом помещении ИК №10 произошло задымление проводки. Сотрудники колонии незамедлительно сообщили о ЧП в экстренные службы, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН. - Приехали две бригады. Комиссия ГУФСИН проводит проверку и устанавливает причину ЧП.
В ГУФСИН добавили, что пострадавших в результате ЧП нет
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае на территории завода произошел крупный пожар. Днем 7 мая в Лысьве Пермского края произошел крупный пожар. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео с места происшествия. На кадрах видно, что полыхает крыша трехэтажного дома, из-под нее буквально выбивается огонь. Пламя перекинулось уже и на соседний дом. На месте работают пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU