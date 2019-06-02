В Перми девушка упала с Коммунального моста в реку

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-02T10:19:43+03:00

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Вечером 1 июня с Коммунального моста упала девушка. На место происшествия выезжали спасатели, сотрудники полиции и медики "скорой помощи".

- Спасатели на лодках обследовали реку, но девушку найти не удалось, - сообщил нам источник в правоохранительных органах. - Личность пермячки устанавливают.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пермском крае утонула 14-летняя девушка. На прошлой неделе она с другом переходила через мост и случайно уронила сумку в воду. Потянувшись за ней, девушка упала в реку. Друг бросился за ней, но стал тонуть. Взрослые, которые стояли на берегу, протянули ему бревно. Парень смог зацепиться, и его вытащили на берег. А девушка уплыла дальше по течению бурной реки. К сожалению, она утонула. На следующий день в воде обнаружили ее тело.

ИСТОЧНИК KP.RU