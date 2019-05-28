2019-05-28T10:23:12+03:00
Происшествия

«Бросилась в реку за упавшей сумкой». В Полазне водолазы разыскивают 14-летнюю школьницу

Ее приятель пытался помочь девочке, но сам едва не утонул
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Спасатели ведут поиски девочкиСпасатели ведут поиски девочкиФото: Юлия Лоза
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В Полазне вечером 27 мая четверо 14-летних школьников гуляли по дамбе. У одной из девочек упала в воду сумка-рюкзак. Девчушка, как была, в одежде, ринулась за ней в Каму. Ее приятель бросился за ней, собираясь помочь. Но сильным течением обоих отнесло от берега.

"Девочку продолжаем искать", о происшествии на дамбе рассказывает заместитель директора краевой службы спасения Вадим Можаев.

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Водитель проезжающего мимо автомобиля, увидев тонущих подростков, остановился и бросил в воду лежавшее на берегу бревно. Мальчик успел уцепиться за него, но при этом его оттащило от берега еще дальше. А девочка унесло так далеко, что она пропала из виду.

Две школьницы, оставшиеся на берегу, убежали в поселок за помощью.

- Местные жители на лодке подплыли к мальчику, сняли его с бревна и доставили на берег, - рассказал заместитель директора краевой службы спасения Вадим Можаев. - Девочку до сих пор ищем. Водолазы сделали два спуска, но безрезультатно.

Как рассказали спасатели, в районе Полазненского залива очень сильное течение. К тому же вечером в понедельник начался сильный шквалистый ветер, и перед грозой вода была очень мутная.

- Там очень сложные условия для водолазных работ, - объяснил Вадим Можаев. – Видимость почти нулевая. Сейчас продолжаем поиски. На место выехали опытные водолазы. Девочка пока числится как без вести пропавшая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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