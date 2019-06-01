Екатерина Шпица устроилась на работу официанткой

СЕГОДНЯ 16:32 2019-06-01T16:32:19+03:00

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Пермская актриса вместе с другими представителями российского шоу-бизнеса приняла участие в благотворительном проекте фонда «Дом с маяком», который помогает смертельно больным детям.

Акция прошла 1 июня в День защиты детей на Усачевском рынке в Москве. Пермячка рассказала об этом событии в Instagram-аккаунте.

Известные актеры, певцы и телеведущие работали официантами, поварами и продавцами. Екатерине Шпице выпала роль официантки. Актриса принимала заказы у гостей из Японии, научилась носить по несколько тарелок в одной руке и даже ничего не разбила.

Усачевский рынок посетила еще одна пермячка – Светлана Пермякова.

Напомним, ранее мы писали о том, что Катерина Шпица снялась полуобнаженной для обложки журнала Катерина поделилась обложкой журнала «КиноРепортер», на которой она только предстала в жакете и в бусах.

ИСТОЧНИК KP.RU