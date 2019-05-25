Маленькая девочка выпала из машины во время ДТП в Прикамье

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-25T13:40:52+03:00

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22 мая на трассе Коса - Сооликамск произошла авария, в результате которой пострадала маленькая девочка. 28-летняя девушка - водитель иномарки «Хонда Цивик» не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате аварии малолетняя пассажирка вылетела из машины и получила серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, у девушки не было прав. В отношении нее составлены протоколы об административном правонарушении за вождение автомобиля, не имея права управления транспортными средствами, нарушение правил перевозки людей, непристегнутый ремень безопасности.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель «Лексуса» сбил пенсионерку. ЧП произошло в Свердловском районе Перми

ИСТОЧНИК KP.RU