Житель Прикамья обматерил главу Чердынского района
В апреле 2019 года 31-летний житель Пермского края опубликовал в социальных сетях комментарий, где нецензурно выражался в отношении главы администрации Чердынского района.
- Мужчина хотел унизить честь и достоинство главы администрации Чердынского района, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Его сообщение содержало оскорбление в грубой нецензурной форме. Политик обратился в полицию. В отношении 31-летнего жителя Чердынского района возбудили уголовное дело. Скоро мужчина предстанет перед судом.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчину осудили за избиение 16-летней дочери. Жителя Верещагина неоднократно привлекали к административной ответственности за жестокое обращение с несовершеннолетней дочерью. Однако предупреждения мужчине было мало. Он еще раз избил 16-летнюю девушку. Горе-отец объяснял свои действии агрессивным поведением девочки.
ИСТОЧНИК KP.RU