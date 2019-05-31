2019-05-31T15:04:08+03:00
Происшествия

Житель Прикамья обматерил главу Чердынского района

Чиновник обратился в полицию
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В апреле 2019 года 31-летний житель Пермского края опубликовал в социальных сетях комментарий, где нецензурно выражался в отношении главы администрации Чердынского района.

- Мужчина хотел унизить честь и достоинство главы администрации Чердынского района, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Его сообщение содержало оскорбление в грубой нецензурной форме. Политик обратился в полицию. В отношении 31-летнего жителя Чердынского района возбудили уголовное дело. Скоро мужчина предстанет перед судом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчину осудили за избиение 16-летней дочери. Жителя Верещагина неоднократно привлекали к административной ответственности за жестокое обращение с несовершеннолетней дочерью. Однако предупреждения мужчине было мало. Он еще раз избил 16-летнюю девушку. Горе-отец объяснял свои действии агрессивным поведением девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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