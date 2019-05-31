В Прикамье мужчину осудили за избиение 16-летней дочери

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-31T13:08:59+03:00

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Жителя Верещагина неоднократно привлекали к административной ответственности за жестокое обращение с несовершеннолетней дочерью. Однако предупреждения мужчине было мало. Он еще раз избил 16-летнюю девушку. Горе-отец объяснял свои действии агрессивным поведением девочки.

Несмотря на доводы мужчины, суд признал его виновным и назначил уголовный штраф в размере 35 тысяч рублей.

- Соответствующий исполнительный документ был предъявлен для принудительного исполнения в отдел судебных приставов по Очерскому и Верещагинскому районам УФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав незамедлительно возбудил исполнительное производство и предупредил осужденного, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, назначенное ему наказание может быть заменено более строгим видом. Не желая усугублять свое положение, раскаявшийся в содеянном гражданин полностью погасил всю сумму штрафа, - сообщается в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU