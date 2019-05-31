МЧС: в Прикамье ожидаются дожди,туман и шквалистый ветер!

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-31T14:39:36+03:00

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Пресс-служба МЧС предупреждает - 31 мая и 1 июня на территории Пермского края ожидаются дожди, ливни, туман сильные грозы и порывистый ветер. Ночью будет преимущественно без осадков, местами туман, а днем 1 июня в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди

- Ветер ночью юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с, днем южный 6-11 м/с, - сообщили в пресс-службе. - Температура воздуха ночью 7-12°, днем 22-27°, 17-23°, местами по югу до 27°.

Сотрудники МЧС советуют автомобилистам быть остнорожными на дорогах и соблюдать ПДД. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, не подходите близко к деревьям.

Напомним, ранее мы писали о том погоде на выходные в Перми и Пермском крае. с 31 мая по 2 июня в Перми порадует потеплением, но огорчит шквалистым ветром и ливнями. Последний день весны обещает быть богатым на дожди, а кое-где возможен и град. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, утром 31 мая из-за холодного циклона на территории края немного похолодает. На юге воздух прогреется до + 27 градусов, в Перми максимальная температура будет в районе +22..+24°. Вечер пятницы, по сообщению синоптиков, будет дождливым. А температура понизится до +20°.

ИСТОЧНИК KP.RU