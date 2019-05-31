Погода на выходные с 31 мая по 2 июня в Перми: лето начнется с дождей и гроз

Погода на выходные с 31 мая по 2 июня в Перми порадует потеплением, но огорчит шквалистым ветром и ливнями. Последний день весны обещает быть богатым на дожди, а кое-где возможен и град.

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, утром 31 мая из-за холодного циклона на территории края немного похолодает. На юге воздух прогреется до + 27 градусов, в Перми максимальная температура будет в районе +22..+24°. Вечер пятницы, по сообщению синоптиков, будет дождливым. А температура понизится до +20°.

В субботу, 1 июня, по предварительным прогнозам, в первой половине дня ожидается переменная облачность, температура повысится до +18…+23°. Лето начнется с дождей и гроз. Во второй половине дня над Пермским краем сгустятся тучи.

В воскресенье, 2 июня, ожидается небольшое потепление. Температура воздуха поднимется до +27…+29°

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье после удара молнии сгорел дачный дом.