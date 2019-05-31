«Полетит ли «ласточка»?» Пермские власти прокомментировали запуск электропоезда до Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 14:31 2019-05-31T14:31:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевом минтрансе сообщили о планах по запуску электропоезда «Ласточка» до Екатеринбурга. Накануне с СМИ появилась информация, что вопрос решен и сообщению «Пермь-Екатеринбург» быть. 31 мая министерство транспорта Пермского края сообщило, что вопрос еще на стадии рассмотрения.

- Вопрос по восстановлению прямого железнодорожного сообщения между городами Пермь и Екатеринбург с использованием электричек «Ласточка» и организацией минимального количества остановок (ст. Кунгур, Шамары, Первоуральск) в настоящее время прорабатывается, - сообщают в пресс-службе минтранса.

В марте 2019 года Максим Решетников отправил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с предложением восстановить сообщение между Пермью и Екатеринбургом. Евгений Куйвашев ответил, что полностью поддерживает идею и необходимо подробно обсудить экономическую целесообразность назначения дополнительных поездов между городами.

На данный момент, по сообщению министра транспорта Прикамья Николая Уханова, с руководством Свердловской области ведутся активные переговоры, по итогам которых будет принято окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU