«Ласточка» будет ходить от Перми до Кишерти

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-28T07:40:19+03:00

Изменить размер текста: A A

С 6 мая у скоростного электропоезда «Ласточка», который ходит от Перми до Кунгура, по утрам и вечерам маршрут будет продлен до станции «Кишерть», сообщает Пермской пригородная компании.

От Пермь-II в направлении Кишерти поезд будет уходить в 17.45, в Кунгуре он окажется в 19.19, а в Кишерти – в 19.34. В обратном направлении «Ласточка» отправится в 6.27. в Пермь поезд прибудет в 8.16.

Также с 6 мая изменится расписание у «Ласточки», которая ходит от Верещагино до Перми. По утрам поезд будет отправляться из Верещагино в 6.30, на 29 минут раньше прежнего, а прибывать в Пермь в 8.20.

Напомним, скоростные поезда «Ласточка» начали ходить в Прикамье с ноября 2018 года по двум маршрутам – до Кунгура и до Верещагино. В этих поездах современные вагоны с розетками для зарядки мобильных телефонов, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.

ИСТОЧНИК KP.RU