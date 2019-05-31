Новый сервис от «БКС Брокер»: регистрация на Московской бирже онлайн

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-31T14:26:36+03:00

Финансовая группа БКС объявила о новой возможности для своих клиентов – теперь услуга регистрации на Московской бирже не требует обязательного посещения офиса компании

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На днях финансовая группа БКС объявила о новой возможности для своих клиентов – теперь услуга регистрации на Московской бирже не требует обязательного посещения офиса компании – она доступна онлайн. Так компания БКС стала одной из пяти компаний, предоставляющих API онлайн-регистрацию на Московской Бирже.

Новый онлайн-сервис позволяет проходить полную процедуру регистрации дистанционно, без личного присутствия в офисе и встречи с представителем компании-брокера. Кроме того, все подключается легко и быстро. В офисе БКС уточнили, что услуга открывает доступ к фондовому и валютному рынкам. Инструмент позволит уже через несколько минут после прохождения регистрации приступить к работе на рынке.

- БКС Брокер» уделяет приоритетное внимание развитию онлайн-сервисов, – уточнил Игорь Пимонов, начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках «БКС Брокер», – это значительно экономит время наших клиентов. Продумывая очередное обновление списка услуг и сервисов, мы берем курс на расширение функционала при сокращении потраченного за инвестициями времени. Причем разработчики нововведений всегда ориентируются на потребности наших клиентов.

Напомним, ФГ «БКС» вот уже несколько лет занимает лидирующую позицию по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+. В настоящее время онлайн-сервисы компании позволяют клиентам удаленно работать с персональным портфелем, управлять биржевыми операциями, открывать индивидуальный инвестиционный счет и брокерский. В целом, удобный интерфейс онлайн-системы помогает упростить все торговые и неторговые операции как опытному инвестору, так и начинающему.

Стоит отметить, что регистрация новых клиентов через API подключение доступна совсем недавно – только с октября 2018 года физлица имеют возможность приступить к торгам на фондовом и валютном рынках Московской биржи практически мгновенно. До этого получение доступа к торгам при рейсовой регистрации могло занять от нескольких часов до нескольких дней.

ИСТОЧНИК KP.RU