В Пермском крае на территории завода произошел крупный пожар

Днем 7 мая в Лысьве Пермского края произошел крупный пожар. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео с места происшествия. На кадрах видно, что полыхает крыша трехэтажного дома, из-под нее буквально выбивается огонь. Пламя перекинулось уже и на соседний дом. На месте работают пожарные.

Скриншот видео из группы "ЛЫСЬВА ЧП НОВОСТИ"

- Пожар случился в здании, расположенном на улице Металлистов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электрических сетей. Пострадавших нет, люди эвакуированы. Угрозы жилым домам нет.

На месте пожара находятся 18 машин, работают 60 пожарных.