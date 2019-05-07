2019-05-07T16:28:29+03:00
Происшествия

В Пермском крае на территории завода произошел крупный пожар

На месте работают 60 пожарных [фото, видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВАЕлена КОНОВА
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Фото Катерины Носовой из группы "ЛЫСЬВА ЧП НОВОСТИ"Фото Катерины Носовой из группы "ЛЫСЬВА ЧП НОВОСТИ"
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Днем 7 мая в Лысьве Пермского края произошел крупный пожар. Пользователи соцсетей делятся фотографиями и видео с места происшествия. На кадрах видно, что полыхает крыша трехэтажного дома, из-под нее буквально выбивается огонь. Пламя перекинулось уже и на соседний дом. На месте работают пожарные.

Скриншот видео из группы "ЛЫСЬВА ЧП НОВОСТИ"

Скриншот видео из группы "ЛЫСЬВА ЧП НОВОСТИ"

- Пожар случился в здании, расположенном на улице Металлистов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электрических сетей. Пострадавших нет, люди эвакуированы. Угрозы жилым домам нет.

На месте пожара находятся 18 машин, работают 60 пожарных.

Пожар в Лысьве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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