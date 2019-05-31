В Прикамье после удара молнии сгорел дачный дом
Вечером 30 мая по всему краю гремел гром, сверкали молнии, и шел проливной дождь. Одна из молний попала в дачный дом в кооперативе «Алешиха».
По сообщению очевидцев, в 22:45 30 мая молния попала в газовый баллон, он взорвался, и дом моментально охватил огонь. Информации о пострадавших пока нет.
Пожар в доме. Автор: Подслушано Пермь.
Пожар был виден издалека. В небо поднимался густо черный дым.
Напомним, ранее мы писали от ом, что в центре Перми загорелся пассажирский автобус. На улице еще не сильно жарко, но автобусы уже кипят. ЧП произошло на улице Революции. Днем в среду, 29 мая, в Свердловском районе Перми загорелся автобус №59. Как сообщили в ГИБДД по Перми, районе жилого комплекса "Гулливер", в процессе движения произошло задымление правого заднего колеса автобуса.Водитель сработал оперативно. Мужчина остановил автобус, высадил пассажиров и сообщил о возгорании в экстренные службы.
ИСТОЧНИК KP.RU