2019-05-31T06:33:14+03:00
Происшествия

В Прикамье после удара молнии сгорел дачный дом

Молния попала в газовый баллон [Видео]
Лилия Абибулаева
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Фото:Подслушано ПермьФото:Подслушано Пермь
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Вечером 30 мая по всему краю гремел гром, сверкали молнии, и шел проливной дождь. Одна из молний попала в дачный дом в кооперативе «Алешиха».

По сообщению очевидцев, в 22:45 30 мая молния попала в газовый баллон, он взорвался, и дом моментально охватил огонь. Информации о пострадавших пока нет.

Пожар в доме. Автор: Подслушано Пермь.

Пожар был виден издалека. В небо поднимался густо черный дым.

Напомним, ранее мы писали от ом, что в центре Перми загорелся пассажирский автобус. На улице еще не сильно жарко, но автобусы уже кипят. ЧП произошло на улице Революции. Днем в среду, 29 мая, в Свердловском районе Перми загорелся автобус №59. Как сообщили в ГИБДД по Перми, районе жилого комплекса "Гулливер", в процессе движения произошло задымление правого заднего колеса автобуса.Водитель сработал оперативно. Мужчина остановил автобус, высадил пассажиров и сообщил о возгорании в экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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