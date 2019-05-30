В центре Перми загорелся пассажирский автобус
На улице еще не сильно жарко, но автобусы уже кипят. ЧП произошло на улице Революции. Днем в среду, 29 мая, в Свердловском районе Перми загорелся автобус №59.
Как сообщили в ГИБДД по Перми, районе жилого комплекса "Гулливер", в процессе движения произошло задымление правого заднего колеса автобуса.
Загорелся автобус в Перми. Видео: ГИБДД.
Водитель сработал оперативно. Мужчина остановил автобус, высадил пассажиров и сообщил о возгорании в экстренные службы.
В результате ДТП никто не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сгорел пассажирский автобус. Вечером 12 мая в Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП. Как сообщили пользователи соцсетей, в одном из микрорайонов загорелся пассажирский автобус.В социальных сетях десятки фотографий и с места пожара, и там, где виден высокий черный столб дыма.
ИСТОЧНИК KP.RU