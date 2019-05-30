В центре Перми загорелся пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 07:37 2019-05-30T07:56:39+03:00

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На улице еще не сильно жарко, но автобусы уже кипят. ЧП произошло на улице Революции. Днем в среду, 29 мая, в Свердловском районе Перми загорелся автобус №59.

Как сообщили в ГИБДД по Перми, районе жилого комплекса "Гулливер", в процессе движения произошло задымление правого заднего колеса автобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/711823" frameborder="0"></iframe> Загорелся автобус в Перми. Видео: ГИБДД.

Водитель сработал оперативно. Мужчина остановил автобус, высадил пассажиров и сообщил о возгорании в экстренные службы.

В результате ДТП никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сгорел пассажирский автобус. Вечером 12 мая в Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП. Как сообщили пользователи соцсетей, в одном из микрорайонов загорелся пассажирский автобус.В социальных сетях десятки фотографий и с места пожара, и там, где виден высокий черный столб дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU