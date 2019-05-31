В Перми столкнулись два пассажирских автобуса

СЕГОДНЯ 06:18 2019-05-31T06:34:20+03:00

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ДТП произошло утром 31 мая в Дзержинском районе Перми. Сообщение об аварии поступило на пульт диспетчера в 6:12. Для оказания помощи оперативным службам от МЧС России по Пермскому краю привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники. За более подробной информацией следует обращаться в ГИБДД.

Фото: Подслушано Пермь

По сообщению свидетелей аварии, одному из водителей стало плохо.

- Он сначала въехал в столб на рынке, доехал до «Берега», снес всю облицовку и врезался автобус № 36, который стоял впереди. Пожарные, полиция, скорая, мчс, доставали его из кабины, - рассказывают очевидцы

Фото: Подслушано Пермь

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пожилой водитель сбил 10-летнюю школьницу. Днем в четверг, 30 мая, в Дзержинском районе Перми 63-летний водитель сбил 10-летнюю девочку. ДТП произошло на улице Зои Космодемьянской. В полчетвертого по эой улице в направлении проспекта Парковый двигался автомобиль Renault Megane. И возле дома 45 по улице Подлесной машина наехала на школьницу.

ИСТОЧНИК KP.RU