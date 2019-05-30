В Перми пожилой водитель сбил 10-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 20:27 2019-05-30T20:27:50+03:00

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Днем в четверг, 30 мая, в Дзержинском районе Перми 63-летний водитель сбил 10-летнюю девочку. ДТП произошло на улице Зои Космодемьянской. В полчетвертого по эой улице в направлении проспекта Парковый двигался автомобиль Renault Megane. И возле дома 45 по улице Подлесной машина наехала на школьницу.

- По предварительной информации, девочка переходила проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в ГИБДД Перми. - В результате ДТП школьница была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Мотовилихинском районе Перми мотоцикл Ranger 2 без государственных номеров сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре». Сбив пешехода, мотоциклист скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, бросив своего "двухколесного коня".

ИСТОЧНИК KP.RU