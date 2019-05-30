Пермякам ответят на вопросы по устройству детей в летние лагеря

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-30T14:23:54+03:00

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Начальник департамента образования администрации Перми и представители городской прокуратуры ответят на вопросы пермяков. Прямая линия по вопросам занятости детей во внеучебное время состоится 5 июня с 11:00 - 12:00. Задать свой вопрос можно по телефону 2-059-059.

В Перми этим летом будут действовать площадки лагерей досуга и отдыха на базе 132 образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, из них 15 – на базе учреждений дополнительного образования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в парке Горького пройдет детский Сабантуй. Гостей яркого костюмированного праздника ждет масса развлечений: выставка-ярмарка татарской культуры, национальные игры и мастер-классы. Перед зрителями выступят творческие коллективы из разных регионов края. Главное событие праздника - детский конкурс национальных костюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU