В Перми в парке Горького пройдет детский Сабантуй
В Пермском парке им. Горького пройдет Краевой Детский Сабантуй.
«Сабантуй» – это традиционный национальный праздник в честь окончания посевных работ, в котором сливаются воедино красивые обычаи татаро-башкирских народов.
Гостей яркого костюмированного праздника ждет масса развлечений: выставка-ярмарка татарской культуры, национальные игры и мастер-классы. Перед зрителями выступят творческие коллективы из разных регионов края. Главное событие праздника - детский конкурс национальных костюмов.
Также в рамках праздника пройдет молодежный Межнациональный фестиваль «Самобытная жизнь народов Прикамья».
Вечером на главной сцене гостей ждет праздничный концерт с участием Народного артиста Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдара Галимова.
Программа мероприятия:
12.00 – 16.00 Национальные игры и мастер-классы
13.00 – 16.00 Открытие праздника. Праздничное шествие, концерт с участием детских коллективов Пермского края.
16.00 – 16.30 Конкурс детских национальных костюмов, награждение батыра.
16.30 – 17.00 Мастер классы по лезгинке и восточным танцам.
17.00 – 18.00 Межнациональный фестиваль «Самобытная жизнь народов Прикамья»
18.00 – 20.00 Праздничный концерт
ИСТОЧНИК KP.RU