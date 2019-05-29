В Перми в парке Горького пройдет детский Сабантуй

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-29T10:28:50+03:00

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В Пермском парке им. Горького пройдет Краевой Детский Сабантуй.

«Сабантуй» – это традиционный национальный праздник в честь окончания посевных работ, в котором сливаются воедино красивые обычаи татаро-башкирских народов.

Гостей яркого костюмированного праздника ждет масса развлечений: выставка-ярмарка татарской культуры, национальные игры и мастер-классы. Перед зрителями выступят творческие коллективы из разных регионов края. Главное событие праздника - детский конкурс национальных костюмов.

Также в рамках праздника пройдет молодежный Межнациональный фестиваль «Самобытная жизнь народов Прикамья».

Вечером на главной сцене гостей ждет праздничный концерт с участием Народного артиста Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдара Галимова.

Программа мероприятия:

12.00 – 16.00 Национальные игры и мастер-классы

13.00 – 16.00 Открытие праздника. Праздничное шествие, концерт с участием детских коллективов Пермского края.

16.00 – 16.30 Конкурс детских национальных костюмов, награждение батыра.

16.30 – 17.00 Мастер классы по лезгинке и восточным танцам.

17.00 – 18.00 Межнациональный фестиваль «Самобытная жизнь народов Прикамья»

18.00 – 20.00 Праздничный концерт

ИСТОЧНИК KP.RU