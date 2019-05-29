2019-05-29T11:55:58+03:00
Общество

В Прикамье алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу

Сыну и дочери мужчина задолжал 300 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Судебные приставы Краснокамска обнаружили должника в шкафу. Мужчина не платил алиментов и никак не помогал двум несовершеннолетним детям: 9-летнему сыну и 10-летней дочери. Долг алиментщика составил 300 тысяч рублей.

80 часов исправительных работ никак не повлияли на поведение должника. Алименты он так и не оплатил. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Судебные приставы пришли домой к должнику, чтобы взять с него объяснение. Дверь открыла мать мужчины, сообщив, что дома сына нет, а где он находится, она не знает. Однако женщина позволила приставам осмотреть квартиру.

В одной из комнат сотрудники ФССП услышали подозрительные звуки. Открыв шкаф, они обнаружили должника. Мужчина стоял в неудобной форме.

- Теперь ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трех месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года, - сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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