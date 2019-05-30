В Перми на набережной появится новый сквер

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-30T12:25:14+03:00

Объект должен быть сдан к 30 ноября 2020 года

Изменить размер текста: A A

Администрация Перми объявила аукцион на строительство нового сквера на набережной. Согласно техническому заданию, он в левой части набережной от спуска с улицы Попова до территории территорией ОАО «Порт Пермь». Общая площадь сквера составит 29 тысяч м2. Озеленение территории включает устройство газона и цветников, а также посадку по откосу земляного полотна железной дороги деревьев-саженцев.

Новый участок набережной будет поделен на зону для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий и прогулочную зону. На набережной появятся площадки для мини-футбола, йоги, фрисби, бадминтона, баскетбола, стритбола, кроссфита и для других видов спорта.

Максимальная цена контракта - 136 859 303 рублей. Объект должен быть сдан к 30 ноября 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, правительство Прикамья потратит полмиллиона на фуршеты для министров

ИСТОЧНИК KP.RU