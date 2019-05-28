Правительство Прикамья потратит полмиллиона на фуршеты для министров

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-28T12:07:36+03:00

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На сайте госзакупок появился новый электронный аукцион. Правительство Прикамья ищет организацию, которая займется обслуживанием различных мероприятий для кабинета министров. Максимальная цена контракта 498 000. Победитель будет выбран 10 июня. Срок контракта до 20 ноября.

Согласно техническому заданию, организация обязана провести «не менее 5 завтраков и/или не менее 10 кофе-брейков и/или не менее 5 обедов и/или не менее 5 ужинов и/или не менее 7 фуршетов». За несколько дней до мероприятия исполнитель должен предоставить заказчику меню и концепцию кухни заведения, где все будет проводится.

Напомним, ранее мы писали о том, что администрация Перми объявила аукцион на ремонт Комсомольского проспекта. После заключения договора подрядная организация преступит к масштабной реконструкции Комсомольского проспекта. Планируется, что строительные работы начнутся уже в 2019 году и завершатся в ноябре 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU