2019-05-12T21:36:31+03:00
Общество

В Перми сгорел пассажирский автобус

По словам очевидцев, пострадавших нет
Елена КОНОВА
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Фото Дмитрия Шлыкова из группы "Пермь Активная"Фото Дмитрия Шлыкова из группы "Пермь Активная"
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Вечером 12 мая в Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП. Как сообщили пользователи соцсетей, в одном из микрорайонов загорелся пассажирский автобус.

- В нем никого не было, - пишут очевидцы. - Автобус был пустой.

- Ничего себе, какой столб дыма! - удивляются другие. - Как горит! Кошмар.

В социальных сетях десятки фотографий и с места пожара, и там, где виден высокий черный столб дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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