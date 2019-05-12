В Перми сгорел пассажирский автобус
По словам очевидцев, пострадавших нет
Фото Дмитрия Шлыкова из группы "Пермь Активная"
Изменить размер текста:
Вечером 12 мая в Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП. Как сообщили пользователи соцсетей, в одном из микрорайонов загорелся пассажирский автобус.
- В нем никого не было, - пишут очевидцы. - Автобус был пустой.
- Ничего себе, какой столб дыма! - удивляются другие. - Как горит! Кошмар.
В социальных сетях десятки фотографий и с места пожара, и там, где виден высокий черный столб дыма.
ИСТОЧНИК KP.RU