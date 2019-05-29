Руководство завода в Соликамске, где произошел взрыв, прокомментировало ЧП

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-29T10:12:55+03:00

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22 мая на Соликамском магниевом заводе произошел пожар, в результате которого пострадал рабочий. Ранее мы писали о том, что в социальных сетях появилось видео ЧП на заводе. Автор сообщал о том, что пострадал один рабочий. Руководство предприятие подтвердило факт ЧП.

- 22 мая 2019 года в период проведения планово-предупредительного ремонта в цехе № 9 производства губчатого титана на участке сепарации при выполнении печевым на восстановлении и дистилляции титана и редких металлов операции по ревизии «U» образной ловушки произошло возгорании низких хлоридов титана и мелкодисперсного магния, - сообщили на заводе. - О случившемся своевременно были уведомлены надзорные органы.

При взрыве пострадал один из рабочих. Его доставили в больницу. Степень тяжести пострадавшего квалифицирована как легкая, его состояние расценивается как удовлетворительное.

На предприятии проводится внутреннее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU