2019-05-29T12:01:35+03:00
Общество

Максим Решетников обсудит с пермяками вопросы в сфере образования

Прямой эфир в Instagram пройдет 4 июня
Лилия Абибулаева
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Фото: Из матриалов пресс-службыФото: Из матриалов пресс-службы
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Губернатор Пермского края проведет очередной прямой эфир в своем Instagram-аккаунте. Во вторник, 4 июня, в 18:00 Максим Решетников планирует обсудить с подписчиками вопросы сферы образования.

Губернатор предложил подписчикам оставлять вопросы в комментариях.

Пермяков интересуют вопросы устройства ребенка в детский сад и решить проблемы с детскими лагерями. А также подписчики просят губернатора обратить внимание на дороги в крае и огромное количество борщевика.

Напомним, ранее мы писали о том, что Максим Решетников встретился с жителями поселений края. Губернатор Максим Решетников провел встречу с жителями Прикамья, которые направили личные обращения через инстаграм-аккаунт и приемную губернатора. В частности, он побеседовал с жительницей микрорайона Северный поселка Углеуральский Губахинского городского округа Анастасией Гамрановой. Анастасия Алексеевна – многодетная мама, у нее пятеро детей. Она рассказала, что у них в поселке нет Интернета, и детишкам сложно выполнять домашние задания и искать дополнительную информацию по школьным предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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